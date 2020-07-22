Gediz'de AFAD ve itfaiyeden tatbikat Kütahya'nın Gediz ilçesinde, AFAD ekipleri tarafından Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline, Trafik Kazalarına Müdahale ve Kurtarma eğitimi verildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, AFAD ekipleri tarafından Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline, Trafik Kazalarına Müdahale ve Kurtarma eğitimi verildi.

Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde gerçekleşen eğitim ve tatbikatta Arama Kurtarma Teknisyenleri, İtfaiye personeli ve AFAD ekipleri katıldı. Eğitim ve tatbikatta; olası trafik kazaları kurtarmasında Arama Kurtarma ekipleri İtfaiye ekipleri ile birlikte olaya intikal çalışması, trafik kazalarında kazazedeye ilk müdahale aşamaları, olay yerinde konuşlanması ve olaya etkin, hızlı müdahale kapasiteleri geliştirilmesiyle yapılan eğitim ve tatbikat başarı ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA