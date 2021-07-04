Gediz Çayı'nda genç erkek cesedi bulundu

Gediz Çayı'nda genç erkek cesedi bulundu Manisa'nın Kula ilçesinde Gediz Nehri'ne akan çayın geçtiği Hoca Seyfettin Köprüsü altında genç yaşta erkek cesedi bulundu.

Gediz Çayı'nda genç erkek cesedi bulundu

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde Gediz Nehri'ne akan çayın geçtiği Hoca Seyfettin Köprüsü altında genç yaşta erkek cesedi bulundu. Gencin serinlemek için suya girdiği tahmin edilirken, cesedin yaklaşık 2 gündür suda kaldığı öngörülüyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula-Selendi eski yolunan seyir halindeki vatandaşlar, Gediz Nehri'ne akan çayın üzerinde bir ceset olduğunu fark edip durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri su üzerinde ceset görmesinin ardından çevrede yaptığı araştırmada, cesedin görüldüğü noktadan yaklaşık 30 metre gerideki kayalıklar üzerinde Seyhan Argaç'aait eşyaları buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla Argaç'ın cesedi su üzerinden karaya çıkarılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede cesedin yaklaşık 2 gündür suda olduğu öngörüldü. Yapılan ilk incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, Seyhan Argaç'ın serinlemek için suya girdiğini ve akıntıya kapılarak yaşamını yitirdiğini öngördü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş kapsamlı olarak sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen