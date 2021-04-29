Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı lalelerle bir başka güzel
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Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı lalelerle bir başka güzel

Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı lalelerle bir başka güzel
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Baharın gelmesiyle birlikte Adnan Menderes Yaşam Parkı rengarenk laleler ile süslendi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Baharın gelmesiyle birlikte Adnan Menderes Yaşam Parkı rengarenk laleler ile süslendi.

Gediz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda bulunan yeşil alanlara 4 bin adet Petunya lale dikimi gerçekleştirildi.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Bahar mevsiminin gelmesiyle binlerce rengarenk lalelerle Adnan Menderes Yaşam Parkı, muhteşem ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Lalelerle oluşan muhteşem manzarayı yerinde gören aileler, lalelerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, baharın tadını çıkarıyor" dedi. - KÜTAHYA

Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı lalelerle bir başka güzel
Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı lalelerle bir başka güzel

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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