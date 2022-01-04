Geçmişi Olmayan Adam filmi oyuncuları kim? Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu, oyuncuları ve Geçmişi Olmayan Adam özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Geçmişi Olmayan Adam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Geçmişi Olmayan Adam filmini izleyecek olanların merak ettiği Geçmişi Olmayan Adam konusu nedir, Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları kimler ve Geçmişi Olmayan Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mükemmel bir silahtı, mükemmel bir hedef oldu

Fırtınalı bir günde kendini Akdeniz'in ortasında bir balıkçı teknesinde bulan bir adam...Onun öldüğünü sanan ve üzerinde iki kurşun ve bir lazer cihazından başka birşey bulamayan insanlar...

Ama adamımız ölmemiştir. Ve üzerinde bulunan lazer aleti aslında İsviçre bankasında bir hesap numarası ve ona ait şifrelerdir. Fakat ufak bir sorun vardır. Adamımız kim olduğunu ve orada ne aradığını bilmemektedir fakat elindekiler onu Zürih'e ve ordan da Paris'e sürükler

Adamımız Jason Bourne(Matt Damon) büyük bir şans eseri tanıştığı Marie Kreutz (Franka Potente) ile bu işin peşine düşer. Jason kimseyi tanımamaktadır fakat çevresinde onu tanıyan birçok kişi vardır. Bourne kendini üzerinde bir sürü para, kafasında bir sürü soruyla CIA'in de içinde bulunduğu bir kovalamacada bulur.

Çekimlerinin tamamı Paris, İtalya ve Prag'da yapılan filmde Oscar ödüllü aktör Matt Damon başarılı bir performans sergiliyor.

Yönetmen: Doug LimanOyuncular: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox Tür: Aksiyon, Macera Yapım Yılı: 2002 (119 dk) Vizyon Tarihi: 20 Eylül 2002 Cuma Senaryo: Robert Ludlum, Tony Gilroy

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