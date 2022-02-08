Geçit vermeyen yolları aşıp mahsur kalan hastalara umut oldular

BİNGÖL (AA) - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Bingöl'de yolu kapanan yerleşim birimlerinde mahsur kalan hastaların ve hamilelerin imdadına yetişiyor.

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü kentte 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarları değerlendiren UMKE, hastaların şifaya kavuşması için hızla harekete geçiyor.

Gerekli koordinasyonun ardından yola koyulan ve kar nedeniyle kapanan, geçit vermeyen yolları aşan ekipler, hastaların mahsur kaldığı köy ve mezralara tırın taşıdığı paletli ambulansla ulaşıyor.

Yolun kapandığı noktada tırdan indirilen tam paletli ambulans ile kar engelini aşan ekipler hastaya ulaşıp ilk müdahaleyi yapıyor.

Zamanla yarışan ekipler, yoğun kar ve tipiye rağmen hasta ve hamilelerin güvenle 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırılmasını sağlıyor.

Ekiplerin bu zorlu mücadeledeki yolculuğu kimi zaman 10 saati buluyor.

"1000 kilometre yol kat ettiler

Bingöl 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu dönemde de şifa bekleyen hastalar için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Burak Caner Baylaz, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının desteğiyle tam donanımlı araçlara sahip olduklarını söyledi.

Ekiplerin çetin kış şartlarında mücadele verdiğini dile getiren Baylaz, 112 Çağrı Merkezine yapılan her çağrıyı hızla yanıtladıklarını belirtti.

Baylaz, bir hastayı hastaneye ulaştırdıklarında büyük bir gurur yaşadıklarını anlatarak, "80 personel, 1 tam, 1 yarı paletli ambulans, 2 de UMKE aracıyla hizmet veriyoruz. Kar yağışı başladığından bu yana toplam 1000 kilometre yol katettik, 20 hastamızı kurtardık, hastanelerimize ulaştırdık ve tedavilerini sağladık." dedi.

"Tipide 4-5 saat kaldığımız oluyor"

Bingöl UMKE Sorumlusu Hasan Akkuş, kurtardıkları hastalar arasında riskli gebeliği bulunan kadınlar, donma riski olan yardıma muhtaç engelliler ile yaşlı hastaların da yer aldığına işaret etti.

"112'ye düşen bütün vakalara anında cevap veriyoruz. Değerlendirip, ivedi bir şekilde tam paletli aracımızla hastaları kurtarmaya gidiyoruz." diyen Akkuş, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerindeki hastalara ulaşmak için büyük çaba sarf ettiklerini aktardı.

Akkuş, "Bu kurtarma operasyonlarında 10 saat süren oldu. Tipide 4-5 saat kaldığımız oluyor. Hiç hareket etmeden tipinin bitmesini beklediğimiz anlar oluyor. Tam paletli ambulanslarımızla bu zorlukları aşıyoruz." diye konuştu.

"Ekipler gelmeseydi kardeşimi kurtarma imkanımız yoktu"

Hasta yakını Ramazan Çirik ise kardeşinin Kartal köyündeki evlerinde tek başına olduğu sırada rahatsızlandığını belirterek, yol kapalı olduğu için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istediğini söyledi.

Çirik, "UMKE paletli araçla kardeşimi kurtardı. Ekipler gelmeseydi kardeşimi kurtarma imkanımız yoktu. Tüm ekiplere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.