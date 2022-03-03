DİYARBAKIR (İHA) - Geçirdiği ameliyat sonrası hayatı kabusa dönen kadın, 17 ay sonra sağlığına kavuştu

DİYARBAKIR Diyarbakır'da yaşayan 46 yaşındaki Nezahat Özbayhan, geçirdiği ameliyat sonrası enfeksiyon kaptı. Rahmi bağırsaklarına yapışan Özbayhan, birçok doktora göründükten sonra gittiği özel hastanede 17 ay sonra sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Diyarbakır'da yaşayan 46 yaşındaki Nezahat Özbayhan, 1,5 yıl önce bir rahatsızlık yaşadı. Özbayhan, daha sonra ameliyat olarak tedavi gördü. Özbayhan için süreç kötü ilerleyerek ameliyat sonrası titreme, kusma, üşüme, baş ağrısı gibi şikayetlerle birçok hastaneye başvurdu. Gittiği hiçbir doktorda sonuç alamayan Özbayhan, en Memorial Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali Emre Tahaoğlu'na başvurdu. Doç. Dr. Tahaoğlu, hastasına enfeksiyon kapmasından dolayı teşhisi koydu ve rahim ile bağırsağın birleştiğini belirleyerek tedavi süreci başlattı. Özbayhan, 17 ay sonra aldığı tedaviler sonrası sağlığına kavuştu.

Kadın hastalıklarıyla ilgili hemen hemen bütün problemlerin çözümünde kapalı cerrahiyi tercih ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Tahaoğlu, kadın cerrahisinde özelikle laparoskopi ve histeroskopi yöntemiyle tedavi etme yöntemini tercih ettiklerini ifade etti. Laparoskopi karnın içindeki bir problemin kamera yardımıyla tespit edilip gerekirse tedavisinin sağlanması olduğunu aktaran Doç. Dr. Tahaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Histeroskopi dediğimizde ise rahim içinde eğer bir problem varsa, miyom gibi, yapılıklar gibi veya daha önce geçirilmiş sezaryen gibi problemlere rahim içine kamera ile girilip tespit edilip gerekirse yine tedavisinin aynı seansla sağlanması işlemleri bunlar. Kadınlarda en sık gördüğümüz miyom problemleri, tüplerle ilgili, yumurtalık kistleri, rahmin bazı anormallikleri, rahim içindeki bazı problemler hepsi laparoskopi ve histeroskopi yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Bu cerrahilerin avantajları hasta ve bizim için çok önemli. Daha az kesi yaptığımız için hastalara kozmetik öneminin yanında izim için daha hızlı iyileşmenin olması. Daha az enfeksiyon riskinin olması, daha çabuk normal hayata dönüş ve iyileşme sürecinin olması nedeniyle tercih ettiğimiz yöntemlerden."

Bir operasyon geçirdiğini ve eve gittikten sonra titreme, kusma, üşüme şikayetiyle ertesi gün yine doktoruna gittiğini dile getiren Özbayhan, "Dediler, 'enfeksiyon kapmışsın.' 17 aydır doktor doktor geziyorum kimse ne olduğunu bilmiyor. Buraya geldim, dediler 'rahmi aldırmamız lazım.' İşlem yaptıklarında rahim ile bağırsak yapıştığını tespit ettiler. Operasyon geçirdim ve çok şükür şu anda iyiyim. 4-5 doktora gittim. Her birisi bir şey dedi. Biri miyom dedi, biri kist dedi, biri rahim şişirmesi dedi. En sonunda Ali hocaya geldim" şeklinde konuştu.