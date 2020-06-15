Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
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Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı

Koronavirüs salgınından dolayı konserleri iptal olduğu için maddi zorluklar yaşadığını söyleyen Demet Akalın, Okan Kurt'la Anadolu Hisarı'nda restoran açtı. Akalın'ın yeni hamlesini gören sosyal medya kullanıcıları ise "Hani geçinemiyordun?" diyerek tepki gösterdi.

15.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:46

Pandemi döneminde konserlerin yapılamaması nedeniyle, "Geçinemiyorum, idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var" diyerek isyan eden Demet Akalın, deniz kenarında restoran açarak herkesi şaşkına çevirdi. Akalın'a kısa sürede Twitter'dan tepki yağdı.

BOĞAZA SIFIR MEKAN AÇTI

Akalın ve Okan Kurt, Anadolu Hisarı'nda "Hirahan" adında lüks bir restoran açtı. Restorana kızının ismini veren Akalın, dün mekanında arkadaşlarını ağırladı. Akalın'ın restoranında Gaziantep mutfağından lezzetler sunacağı öğrenildi. Boğaz'a sıfır olan lüks restoranın içi de modern eşyalarla dekore edildi.

TWITTER'DA TEPKİ ÇEKTİ

Akalın'ın yeni mekan açtığını gören sosyal medya kullanıcıları, Twitter'dan "Hani geçinemiyordun" diyerek tepki gösterdi. İşte şarkıcı için yapılan bazı yorumlar...

'Geçinemiyorum' deyip boğaz kenarında restoran açan Demet Akalın'a tepki yağdı

DİŞÇİYE İKİ LÜKS ARABAYLA GİTTİLER

Diş ağrısı çeken Demet Akalın, önceki gün de Okan Kurt'la Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Dişçiye iki ayrı son model arabayla giden çift, tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

'Geçinemiyorum' deyip boğaz kenarında restoran açan Demet Akalın'a tepki yağdı
'Geçinemiyorum' deyip boğaz kenarında restoran açan Demet Akalın'a tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı

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Haber Yorumları (8)
FURKAN ASLAN: Geçinemiyorum diyerek gündem olmaya çalışıp restoran açıyo bizim millette sağolsun tweet atarak reklam ediyor . . .
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KENAN: şaşırmadık maddi zorluk çekiyor hanfendi milleti salak zannediyo heralde sponsor sağlam
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GÖZÜ AÇ İNSAN BUNLAR: Zaten zengin kişiler geçinemiyorum param yok her yer borç diye ağlar. Gariban adam karnı açta olsa rızkını paylaşır bu böyledir. Ben aç olmayan zengin görmedim daha
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