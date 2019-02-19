Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Sivas'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Sivas'ta, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilere göre şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Sivas: Hilmi Bilgin

Akıncılar: Hasan Şen

Altınyayla: Sinan Akbulut

Divriği: Halit Yazıcı

Doğanşar: Şerif Yürük

Gemerek: Remzi Kılıçdağ

Gölova: Osman Demirbağ

Gürün: Feyzullah Arslan

Hafik: Mitat İlhan

İmranlı: Murat Sevindik

Kangal: Mehmet Öztürk

Koyulhisar: İlhan Eren

Suşehri: Fazlı Yüksel

Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz

Ulaş: Cemalettin Karacalar

Yıldızeli: Sabit Karakaş

Zara: Sayıt Ahmet Pala

Cumhuriyet Halk Partisi

Sivas: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)

Akıncılar: Necati US (Millet İttifakı)

Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı)

Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı)

İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı)

Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı)

Şarkışla: Ayfer Temel

Ulaş: Murat Sulakcı (Millet İttifakı)

Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı)

Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Sivas: Mehmet Er

Akıncılar: Murat Sevinç

Altınyayla: Nazım Subaşı

Doğanşar: Halil Balık

Gemerek: Yurt Koç

Gölova: Halil Önge

Gürün: Nami Çiftçi

Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu

İmranlı: Necmi Vural

Kangal: Eren Derviş Akpınar

Koyulhisar: Osman Epsileli

Suşehri: Candan Ersoy

Şarkışla: Cemil Çelik

Ulaş: Turan İlbey

Yıldızeli: Ozan Ercan

Zara: Fatih Çelik

İYİ Parti

Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı)

Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı)

Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı)

Şarkışla: Turgay Şahin

Saadet Partisi

Sivas: Melih Seçilmiş

Akıncılar: Mehmet Koçak

Altınyayla: Kazım Duman

Divriği: Adem Kartal

Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak

Gemerek: İsmail Yeşildağ

Gölova: Hüseyin Yaman

Gürün: Hüseyin Bal

Hafik: Veysel Tekneci

İmranlı: Talat Özer

Kangal: Mehmet Eligüzel

Koyulhisar: Ahmet Oruç

Suşehri: Halim Uzun

Şarkışla: Ömer Faruk Koç

Ulaş: Adem Işık

Yıldızeli: Ömer Alma

Zara: Mustafa Doğan

Büyük Birlik Partisi

Sivas: Doğan Ürgüp

Doğanşar: Kuddusi Serin

Vatan Partisi

Sivas: Cumhur Akbulut

Türkiye Komünist Partisi

Sivas: Cem Taylan

Bağımsız Türkiye Partisi

Sivas: Yunus Çınar

Demokratik Sol Parti:

Sivas: Recep Bozdağ

Kaynak: AA