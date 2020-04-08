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Volkan Yılmaz, Silivri, Güncel

"Geceyi gördük, güneşi de göreceğiz"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1 yıllık çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Hayata geçirdiğimiz projelerimizle sadece bugünü değil, Silivri'nin geleceğini de planlamaya çalıştık" dedi.

08.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:04

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1 yıllık çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Hayata geçirdiğimiz projelerimizle sadece bugünü değil, Silivri'nin geleceğini de planlamaya çalıştık" dedi. Başkan Yılmaz, yapılan hizmetlere destek olan Silivrililere teşekkür etti.  8 Nisan 2019 tarihinde mazbatasını alarak göreve başlayan Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Silivrimiz her geçen gün biraz daha gelişiyor ve hak ettiği yere emin adımlarla yürüyor" dedi.

"YAPTIĞIMIZ HİZMETLERDEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Görevindeki ilk yılını değerlendiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Değerli hemşerilerim; 29 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve evladı olmaktan her zaman gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile Silivri Belediye Başkanlığı Adaylığına layık görüldüm. Omuzlarıma yüklenen bu sorumluluğun farkında olarak, Cumhur İttifakı'nın paydaşları Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti teşkilatları ile birlikte, Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızın teveccühleriyle 31 Mart 2019 seçimlerinden büyük bir zaferle çıktık.

8 Nisan 2019 tarihinde, İlçe Seçim Kurulumuzdan mazbatamızı aldık ve 'Bismillah' diyerek Silivri'ye hizmet için göreve başladık. Yedi bin yıla yakın geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapan, tarihi mirası, coğrafi konumu, tarım, turizm ve ticaret sahalarıyla eşsiz özellikleri bünyesinde taşıyan Silivrimiz, şüphesiz ki İstanbul'un en güzel ilçesidir. Böylesine özel bir ilçenin güzel insanlarına hizmette bulunmayı kutsal bir vazife, onur ve gurur meselesi olarak gördüğümüzü bir kez daha ifade etmek isterim. Halkımızın yetki verdiği görev döneminin birinci yılında, ilçemize birçok projeyi kazandırmak ve yeni hizmetlerin temelini oluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Sosyal, şeffaf, hesap verebilir ve üretken belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz projelerimizle sadece bugünü değil; Silivri'nin geleceğini de planlamaya çalıştık" dedi.      

"SİLİVRİ'Yİ ÖZLEDİĞİ HİZMETLERE KAVUŞTURUYORUZ"

"İnsanca yaşamak, konforlu ve mutlu bir yaşam sürmek hepimizin hakkıdır" diyen Yılmaz, 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar geçen sürede, Silivri'nin geleceği için çok önemli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz şunları söyledi:  "Vatandaşlarımızın yaşamlarını olumsuz etkileyen sorunların çözümü için gerekli çalışmaları başlattık. Her alanda Silivri'yi marka kent yapmak amacıyla ilk adımlarımızı attık ve kısa sürede hayata geçirdiğimiz projeler ile Silivri'ye yeni bir soluk getirdik. Eğitimden sanata, spordan sağlığa, kültürden turizme, sanayiden ulaşıma kadar, daha birçok alanda Silivri'mizi özlediği hizmetlere kavuşturmaya kararlıyız. Gönül bağı ile bağlandığımız Silivri için verdiğimiz çabaları büyük bir özveriyle yerine getirmeye devam ediyoruz" 

"HİZMETLERİMİZE TÜM SİLİVRİ ŞAHİT"

"Geride bıraktığımız 1 yılda olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da tüm ekibimle şeffaf, adil ve bütüncül bir hizmet anlayışı içerisinde var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diyen Yılmaz, "Hiçbir mazeretin arkasına sığınmaksızın, 1 yıldır yapmış olduğumuz hizmetler neticesinde, sizlerin de şahit olduğu üzere Silivri'miz her geçen gün biraz daha gelişiyor ve hak ettiği yere emin adımlarla yürüyor. İnanıyoruz ki, biz çalıştığımız müddetçe Silivri güzelleşecek; değişecek ve gelişecektir" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZ KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Başkan Yılmaz, kamuoyuna açık geniş katılımlı 1.yıl değerlendirme toplantısı planladıklarını ancak koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini belirterek, şöyle devam etti:  

"Kıymetli Silivrili hemşerilerim,

1 yıllık hizmetlerimizi sizlere anlatacağımız, sizlere sunacağımız bir toplantı planlamıştık, ancak ülkemizin içinden geçtiği kritik süreçten dolayı iptal etmek zorunda kaldık. Uzaklaştıkça yakınlaştığımız, milli ve manevi kenetlenmeyle birbirimize sarıldığımız bir dönemdeyiz.  Yüksek dayanışma ile bu zorlu günleri atlattığımızda, yine sizlerle bir araya gelecek, yaptığımız tüm faaliyetleri detaylarıyla değerlendireceğimizi bilmenizi isterim.

Dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığına ilişkin devletimiz yoğun tedbirler alarak, büyük bir mücadele süreci başlatmıştır. Silivri Belediyesi olarak bizler de bu salgına karşı vatandaşımızın sağlığını korumak adına 7/24 esasıyla görev yapmaktayız.

İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Zamanı geldiğinde hayat normalleşecek, birbirimizle yeniden kucaklaşacağız. Dayan Silivrim geceyi gördük, güneşi de göreceğiz."


Kaynak: DHA

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