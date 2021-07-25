GEÇEN YILLARDA YOĞUNLUK OLUŞTUĞU TOPÇULAR FERİBOT İSKELESİ SAKİN
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GEÇEN YILLARDA YOĞUNLUK OLUŞTUĞU TOPÇULAR FERİBOT İSKELESİ SAKİN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı tatilinin ardından, gittikleri bölgelerden dönüş yoluna geçenler nedeniyle geçen yıllarda yoğunluğun oluştuğu Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi, bu yılı sakin geçirdi.

KURBAN Bayramı tatilinin ardından, gittikleri bölgelerden dönüş yoluna geçenler nedeniyle geçen yıllarda yoğunluğun oluştuğu Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi, bu yılı sakin geçirdi.

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte tatili il dışında geçirenlerin dönüş yolculukları başladı. Geçen yıllarda Osmangazi Köprüsü yerine deniz yolunu tercih edenlerin yoğunluk oluşturduğu Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nin bu yıl sakin olduğu gözlendi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, iskelede 18 gemiden 12'si hizmet veriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşanmadığı iskelede, günün ilerleyen saatlerinde ise yoğunluk bekleniyor.

GEÇEN YILLARDA YOĞUNLUK OLUŞTUĞU TOPÇULAR FERİBOT İSKELESİ SAKİN
GEÇEN YILLARDA YOĞUNLUK OLUŞTUĞU TOPÇULAR FERİBOT İSKELESİ SAKİN
GEÇEN YILLARDA YOĞUNLUK OLUŞTUĞU TOPÇULAR FERİBOT İSKELESİ SAKİN
GEÇEN YILLARDA YOĞUNLUK OLUŞTUĞU TOPÇULAR FERİBOT İSKELESİ SAKİN
GEÇEN YILLARDA YOĞUNLUK OLUŞTUĞU TOPÇULAR FERİBOT İSKELESİ SAKİN
GEÇEN YILLARDA YOĞUNLUK OLUŞTUĞU TOPÇULAR FERİBOT İSKELESİ SAKİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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