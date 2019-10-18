18.10.2019 11:12

Gecelerini gündüzlerine kattılar, felçli yavru kediyi yürütmeyi başardılar

Felçli olan yavru kediyi yürütmeyi başardılar

Bodrum Belediyesi veterinerleri felçli yavru kedi için seferber oldu

Felçli yavru kedi portatif yürüteçle yürümeye başladı

MUĞLA - Bodrum Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezine getirilen yavru kedinin yürüyemediğini anlayan veterinerler, 'Şanslı Su' ismini verdikleri kediyi yürütmek için seferber oldu. Şanslı Su'yu yürütmek için aylarca çalışan Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü sonunda yavru kediyi yürütmeyi başardı.

Bodrum'da sokak kenarında aç, susuz ve bitkin halde bulunan yavru kediyi Bodrum Belediyesi Veteriner İleri Müdürlüğü sahiplendi. Veteriner İşleri Müdür İnşaat Yüksek Mühendisi Onur Çevik yavru kedinin hayatta kalması için veterinerleri görevlendirdi. İsmini 'Şanslı Su' koyan Bodrum Belediyesi veterinerleri yavru kediye elleriyle bakmaya başladı. Hiç yürüyemeyen ve sürekli sinir sıkışması dolayısıyla titreyen kedi için veteriner Furkan Mustafa Erdem kediyi yürütmek için aylarca proje hazırladı.

Proje başarılı oldu

Erdem projeyi uygulamak için durumu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz'a bildirdi. Aras, yavru kedi için Belediyenin tüm imkanlarını seferber etti. Yaklaşık 2 hafta süren çalışmaların ardından portatif 4 tekerli bir yürüteç yapan veterinerler kediyi yürütece bindirerek fizik tedaviye başladı. Hiç yerinden kalkamayan yavru kedi yaklaşık 1 hafta yapılan fizik tedavi sonrası yavaş yavaş yürümeye ve kendi kendine yemek yemeye başladı.

4 ay içinde tamamen yürüyebilecek

Günde 4 veya 5 saat fizik tedavi gören yavru kedinin yaklaşık 5 veya 6 ay içerisinde kendi kendine yürüyebileceği ifade edildi. En çok sevdiği mamalar önüne koyularak yürütülen yavru kedi şimdiden kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladı.

Veteriner Furkan Mustafa Erdem uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi yürüttüklerini belirterek, "2 hafta önce bize geldiğinde içler acısıydı kedinin durumu. Ayakta duramıyordu, kafasını sürekli yere vuruyordu. Bizde onun yürümesi ve ayakta dura bilmesi için bir yürüteç, fizik tedavi aleti yapmak istedik. Projemizi çizdik, tasarladık. Müdürüm Onur Çevik'e ilettik bu durumu. Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras belediyenin tüm imkanlarını kullana bileceğimizi ve kedinin yürümesi için ne gerekiyorsa yapılmasını istedi. Müdürümüz Onur Çevik'in destekleriyle bu fizik tedavi aletini yaptık" dedi.

Fizik tedavi aletinden bahseden Veteriner Furkan Mustafa Erdem kediye özel bir elbise yaptıklarını dile getirerek, "Kedinin dengede durması için 4 halatla havaya kaldırdık. Kedinin yürüye bilmesi için 4 teker taktık fizik tedavi aletine. Kaslarının güçlenmesi için gevşek bırakıyoruz halatları. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Rehabilitasyon işlemi uzun bir süreç, bu aletle uzun bir süre egzersiz yaptıktan sonra kendi ayaklarının üzerinde dura bilecek ve yürüyecek. Sokak hayvanları için projelerimiz çok. Başkanımız Ahmet Aras'ın ve Müdürümüz Onur beyin destekleriyle inşallah onları da hayata geçirerek hayvanları iyileştirip doğal yaşamlarına salacağız" ifadelerini kullandı.

Veteriner hekim Buse Esra Erkuşöz ise ilk yürüdüğünde çok heyecanlandıklarını kaydederek, "Kedimiz geldiğinde büyük bir denge problemi vardı. Sokakta aldığı bir tramvaya bağlıydı. İlk başta medikal tedaviyi denedik ve bunun yanı sıra veteriner arkadaşımız Furkan bey ise rehabilitasyon sandalyesi yapma fikrini ortaya attı. Başkanımız Ahmet Aras ve Müdürümüz Onur beyin projeyi hayata geçirdik. Yürüdüğünde çok mutlu olduk. Bizim içinde denenmemiş bir şeydi. Çok heyecanlandık ve yürüye bilmesine çok mutlu olduk. Yürüye biliyor, kendi yemek yiyip yürüteçle yuvasına gidiyor" dedi.

Kaynak: İHA