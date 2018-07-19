Süslü Hallleriyle Tanınan Kedicikler Adliye Koridorlarında Görüntülendi

Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu 59 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gece yarısı adli işlemleri devam eden kedicikler adliye koridorlarında görüntülendi. Süslü halleriyle tanınan kediciklerin bakımsız ve makyajsız halleri gözlerden kaçmadı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 92 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçtikten sonra sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ına sevk edilmişti.

HALSİZ, BİTKİN, MAKYAJSIZ...

Gece yarısı adli işlemleri devam eden kediciklerinden bazıları adliye koridorlarında görüntülendi. Görüntülenen kediciklerin halsiz ve bitkin halleri kameralara yansıdı. Süslü halleriyle tanınan kediciklerin bakımsız ve makyajsız halleri gözlerden kaçmadı.