Gece otel odasında kendisini çeken kadın, ertesi gün fotoğrafa bakınca dehşeti yaşadı - Haberler
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Gece otel odasında kendisini çeken kadın, ertesi gün fotoğrafa bakınca dehşeti yaşadı

Gece otel odasında kendisini çeken kadın, ertesi gün fotoğrafa bakınca dehşeti yaşadı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

3 çocuk annesi Cayley Boshoff isimli kadın, sevdiği grubun konserini dinlemek için şehir dışına çıktı ve bir otelde kalmaya başladı. Konsere hazırlanırken, telefonunu arkaya koyan ve özçekim yapmaya başlayan kadın, ertesi gün baktığı fotoğrafta gördüğü detay nedeniyle dehşete düştü. Kadının iddiasına göre aynada kendisine doğru bakan bir çocuk vardı.

İrlanda'nın Galway kentinde kentinde yaşayan 33 yaşındaki Cayley Boshoff isimli kadının başına gelenler, duyanları hayrete düşürdü. Boshoff, sevdiği grubun konserini izlemek için şehir dışına çıkarak, bir otele yerleşti.

HAZIRLANDIKTAN SONRA FOTOĞRAF ÇEKTİ

Boshoff, hazırlandıktan sonra boydan nasıl göründüğünü öğrenmek için telefonunu arkasına koyup, zamanlayıcı kurdu. Genç kadının telefonu, art arda fotoğraflar çekti. Bu sırada kadın, hazırlanmaya devam etti. Ancak Boshof, konsere geç kaldığı için fotoğraflara bakamadı.

Gece otel odasında kendisini çeken kadın, ertesi gün fotoğrafa bakınca dehşeti yaşadı33 yaşındaki Cayley Boshoff

ERTESİ GÜN GÖRDÜĞÜ ŞEY YÜZÜNDEN DEHŞETE DÜŞTÜ

Boshoff, ertesi gün fotoğraflarına bakmak istedi ve telefonunu çıkardı. Ancak gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Kadının iddiasına göre, aynada kendisine doğru bakan bir çift çocuk gözü vardı. Boshoff, başına gelenleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce yorum aldı.

İşte o fotoğraf:

Gece otel odasında kendisini çeken kadın, ertesi gün fotoğrafa bakınca dehşeti yaşadı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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