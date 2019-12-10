Gece nöbetindeki polisler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Gece nöbetindeki polisler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ağrı'da uygulama noktasında gece nöbeti tutan polis memurları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

10.12.2019 23:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:18
Gece nöbetindeki polisler, AA'nın

'da uygulama noktasında gece nöbeti tutan polis memurları, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Oylamaya sunulan AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen polisler oylama yaptı.

Polislerden Hakan İspiroğlu, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıcada Kandil akşamı", sporda 'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Polis memuru Yasin Uçan da haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" sporda ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafı için oy kullandı.

Polis Ali Aytaç ise haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz kış bir arada", kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Şahika Encümen'den dünya rekoru" fotoğraflarını oyladı.

Kaynak: AA
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