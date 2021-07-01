Gece gölün etrafında yürüyen vatandaşlar fark etti! Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeçler kıyıya vurdu

İstanbul'da bulunan Küçükçekmece Gölü'nde akşam saatlerinde göl etrafındaki vatandaşlar, endişelendiren görüntülere şahitlik etti. Yüzlerce balık ve yengeç, göl kıyısına vurdu.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Küçükçekmece Gölü'ne akşam yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, endişelendiren görüntülerle karşı karşıya kaldı.

Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen yüzlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu. Çevredekiler balık ve yengeç ölümlerinin iki üç gün önce başladığını belirtti.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİNDEN ÖLÜYORLAR"

Ailesiyle göl kenarında piknik yapan Derya Çayırbaşı, "Buranın çevre kirliliğinden çok rahatsızız. Balıklar, çevre kirliliğinden ölüyor. Buna bir çare bulunursa seviniriz. Ben belediyenin bir çalışma yaptığını görmedim. Daha öncesinde böyle bir şey yoktu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı