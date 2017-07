Gece Gezmesi'nde Alternatif Müzik Keyfi Yaşadı

Vodafone, 2010 yılından bu yana resmi iletişim sponsoru olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) etkinliklerine desteğini bu yıl da sürdürüyor. Vodafone Türkiye'nin gençlik markası FreeZone'un desteğiyle 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Gece Gezmesi" etkinliği, 6 Temmuz Perşembe akşamı Kadıköy ve Moda'da çeşitli mekânlarda gerçekleştirildi. Anadolu yakasında kesintisiz müzik keyfi yaşatan ve İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, alternatif müzik sahnesinin, bağımsız ve güncel müziğin en yeni ve en iyi örnekleri sunuldu.

Bu yıl "Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması" kapsamında düzenlenen ve festival içinde festival deneyimi yaşatan "Gece Gezmesi" etkinliğinde Gevende, Son Feci Bisiklet, Jakuzi, Kolektif İstanbul, Kamufle Moral Band, Big Beats Big Times, Cem Tuncer Quartet, "Lahza" Cenk Erdoğan & İkiz, Çağıl Kaya Quintet, Akın Sevgör, Eskiz, Grup Ses, Hayvanlar Alemi, Yakaza Ensemble, Help! The Captain Threw Up, Tolerance Break, Özgün Semerci, Meriç Çalışan Quintet, No Land, Kaan Düzarat & Kerem Akdağ ve Ceylan Ertem gibi bağımsız sahnenin heyecan verici ve alternatif isimleri yer aldı. All Saints Moda Kilisesi, Club Quartier, Dorock XL, Kadıköy Sahne, KargART, Living Room, Moda Sahnesi, Zor gibi Kadıköy'ün sevilen mekânlarında sahne alan sanatçılar, izleyenlere sabaha dek süren bir müzik şöleni yaşattı.