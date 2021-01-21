Gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem şiddeti ve merkezi ne?
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Gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem şiddeti ve merkezi ne?

21.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:49
Gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem şiddeti ve merkezi ne?

İzmir'de gece saatlerinde deprem paniği yaşandı. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem şiddeti ve merkezi ne? İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem şiddeti ve merkezi ne? İşte, AFAD be Kandilli son dakika deprem verileri!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmirliler deprem tedirginliği yaşarken gelişmeler sonrası gece deprem oldu mu? İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem şiddeti ve merkezi ne, gibi konular araştırıldı.

GECE DEPREM OLDU MU?

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve ilçelerinden hissedilen depreme uykularında yakalanan vatandaşlardan bazıları panik ve korku içinde evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre deprem can kaybı ve yıkıma yolaçmadı.

İZMİR DEPREM ŞİDDETİ VE MERKEZİ NE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre bugün saat 02.37'de, merkez üssü Seferihisar'da açılarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Seferihisar'a 21.44 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde yerin 6.91 kilometre altında meydana gelen deprem, İzmir merkez ve ilçelerinde hissedildi. Depreme uykularında kalanan vatandaşlardan bazıları, panik ve korku içerisinde evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

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