Gece başlaması planlanan Rus işgaline karşı Kiev ayakta! Şehirde hendekler kazılıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 3. güne girildi. Rusya'nın yaptığı hava saldırıları devam ederken başkent Kiev'de orduya destek olmak isteyen vatandaşlar silah altına girdi. Kameralara yansıyan bir görüntüde ise bir Ukraynalının Rus işgaline karşı cadde üzerinde hendek kazdığı görüldü.

BAŞKENT KİEV'DE 13 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Gece saatlerine doğru başlaması beklenen Rus işgaline karşı Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 17.00-08.00 saatlerini kapsayacak yasak hakkında konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitali "Yasağa uymayanlar düşman sayılacak." dedi.

UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HALKI UYARDI

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun kayıplarının giderek arttığına dikkat çekildi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan bakanlık, "Şehrimizin sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sakin olun ve kapılarınızı açmayın, en yakındaki sığınaklara geçin" uyarısında bulundu.

3500 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ana kadar 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 200 Rus askerinin de esir alındığı detayına yer verildi. Ayrıca Ruslara ait 14 uçak, 18 helikopter ve 102 tankın etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşıldı.