Gece başlaması planlanan Rus işgaline karşı Kiev ayakta! Şehirde hendekler kazılıyor
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Gece saatlerinde Rus ordusunun Kiev'e ulaşmasını beklenirken şehirde 13 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak sonrası orduya destek olmak isteyen vatandaşlar silahlandı. Kameralara yansıyan görüntülerde ise bir Ukraynalının ana cadde üzerine hendek kazdığı kayıtlara geçti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 3. güne girildi. Rusya'nın yaptığı hava saldırıları devam ederken başkent Kiev'de orduya destek olmak isteyen vatandaşlar silah altına girdi. Kameralara yansıyan bir görüntüde ise bir Ukraynalının Rus işgaline karşı cadde üzerinde hendek kazdığı görüldü.
Gece saatlerine doğru başlaması beklenen Rus işgaline karşı Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 17.00-08.00 saatlerini kapsayacak yasak hakkında konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitali "Yasağa uymayanlar düşman sayılacak." dedi.
Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun kayıplarının giderek arttığına dikkat çekildi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan bakanlık, "Şehrimizin sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sakin olun ve kapılarınızı açmayın, en yakındaki sığınaklara geçin" uyarısında bulundu.
Yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ana kadar 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 200 Rus askerinin de esir alındığı detayına yer verildi. Ayrıca Ruslara ait 14 uçak, 18 helikopter ve 102 tankın etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşıldı.