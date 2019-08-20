Geç konuşan çocuklarda hipotiroidi olabilir

20.08.2019 14:26

Çocukların sağlıklı gelişimi için vücut kusursuz bir sistemde çalışır. Her organ ve mekanizmanın bir görevi vardır ve gelişim üzerinde belirleyici bir rol üstlenir. Bunlardan biri olan tiroidin az veya çok çalışması ise kusursuz sistemi bozarak çocukların gelişimini sekteye uğratabilir.

Hipotiroidi nedir?

Vücudun boyun bölgesinin alt tarafında yer alan tiroit bezi ve buradan salgılanan tiroit hormonu; büyüme ve gelişmeyi, vücut metabolizmasının işleyişini düzenler. En önemli görevi ise merkez sinir sisteminin gelişimi üzerinedir. Tiroit hormonu, anne karnında başlar ve tüm çocukluk döneminden büyüme tamamlanıncaya kadar önemli görevler üstlenir. Eğer tiroit bezleri yeterli çalışmazsa ise 'hipotiroidi' ortaya çıkar

Zeka geriliğine yol açabilir

Hipotiroidi rahatsızlığı doğuştan olabileceği gibi herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. Tiroidin salınımının eksik olması durumunda ise özellikle bebek ve gelişim çağındaki çocukların zeka düzeyinde kalıcı ve belirgin düşüklükler gözlenebilir.

Hipotirodi tanısının bebek doğar doğmaz konması durumunda muhtemel bir zeka geriliği önlenebilir. Ancak gecikmiş bir tanı yüzünden tedaviye başlansa bile hasar geri döndürülemez boyutlara ulaşabilir. Tüm yeni doğan bebeklere Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan hipotiroidi tarama programı ile klinik bulgular oluşmadan, erken dönemde hastalığın tespiti mümkündür.

Akraba evlilikleri hipotriodi tetikliyor

Dünya geneline baktığımızda doğumsal hipotiroidi, Türkiye'de dünyaya göre daha sık görülüyor. Bu duruma sebep olan ise akraba evliliklerinin çok olması ve yetersiz iyot! Üstelik doğumsal hipotiroid yeni doğan dönemde hafif belirtiler gösterebileceği gibi hiç belirti de göstermeyebilir.

Bebeklerde hipotriodi belirtileri

Kabızlık,

Uzamış sarılık,

Kalın sesle ağlama,

Şişmiş yüz görünümü,

Bıngıldağın normal oranlardan büyük olması,

Dilinin genele göre büyük olması

Okul başarısını düşürüyor

Özellikle çocukluk döneminde görülen tiroid yetersizliği ise dişlerin geç çıkması, yürüme ve konuşmada gecikme, büyümede yavaşlama, saç dökülmesi, kabızlık, halsizlik, uykuya eğilim, hızlı kilo alımı, konsantrasyon bozukluğu ve okul başarısından düşmeye neden olabilir. Eğer yukarıda söylediğimiz belirtilerden bir veya birkaçı var ise mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Tedavi edilebilir mi?

Tanı konulan bir bebeğin tedavisi, eksik olan tiroidi hormonun ağız yoluyla verilmesiyle yapılır. Tedavi oldukça kolaydır. Buradaki önemli nokta problemin erken fark edilmesi ve tedavinin düzenli yapılmasıdır.

Kaynak: Bültenler