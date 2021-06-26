GEÇ KALINCA SINAVA GİREMEYEN TEKNİSYEN: NÖBETTEN GELDİM
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GEÇ KALINCA SINAVA GİREMEYEN TEKNİSYEN: NÖBETTEN GELDİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da, hastane teknisyeni Seyhan Aktan (43), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna 3 dakika geç kaldığı için alınmadı.

BURDUR'da, hastane teknisyeni Seyhan Aktan (43), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna 3 dakika geç kaldığı için alınmadı. Aktan, "Nöbetten çıkıp buraya geldim, 3 dakika geç kaldığımı söyleyerek, içeri almadılar" dedi.

Burdur'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Adayların saat 10.00'dan sonra salonlara alınmayacağının açıklanmasına rağmen bazı kişiler, son anda koşarak sınav salonlarına girebildi. Sınav için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasına gelen ve Burdur Devlet Hastanesi'nde teknisyen olarak çalıştığını söyleyen Seyhan Aktan, "Nöbetten çıkıp buraya geldim, 3 dakika geç kaldığımı söyleyerek, içeri almadılar. Arabamı Veteriner Fakültesi'nin önüne park edip, yürüyerek buraya geldim. Çarşı içinde okul yokmuş gibi beni buraya veriyorlar 2 senedir" dedi.

Öte yandan aynı binada sınava girmek için gelen öğrenci de nüfus cüzdanında fotoğrafı olmadığı için salona alınmadı.

GEÇ KALINCA SINAVA GİREMEYEN TEKNİSYEN: NÖBETTEN GELDİM
GEÇ KALINCA SINAVA GİREMEYEN TEKNİSYEN: NÖBETTEN GELDİM
GEÇ KALINCA SINAVA GİREMEYEN TEKNİSYEN: NÖBETTEN GELDİM
GEÇ KALINCA SINAVA GİREMEYEN TEKNİSYEN: NÖBETTEN GELDİM
GEÇ KALINCA SINAVA GİREMEYEN TEKNİSYEN: NÖBETTEN GELDİM
GEÇ KALINCA SINAVA GİREMEYEN TEKNİSYEN: NÖBETTEN GELDİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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