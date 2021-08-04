Gebze meclisinde gündem maddeleri karara bağlandı
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Gebze meclisinde gündem maddeleri karara bağlandı

Gebze meclisinde gündem maddeleri karara bağlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Belediye Başkanvekili Sedat Çelik'in başkanlığında gerçekleştirilen Gebze Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında, gündem maddeleri karara bağlandı.

Belediye Başkanvekili Sedat Çelik'in başkanlığında gerçekleştirilen Gebze Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında, gündem maddeleri karara bağlandı.

Gebze Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Gebze Kültür Merkezi'nde yapıldı. Gebze Belediyesi Başkan Vekili Sedat Çelik'in yönettiği ayı meclis toplantısı, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin görüşülerek karara bağlanmasıyla başladı. Gündemin ilk 3 maddesinde yer alan ve ilgili komisyonlardan gelen raporların oy birliğiyle kabul edildiği Gebze Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında, Adem Yavuz ve Cumhuriyet Mahallesi 6362 ada 1 ve doğusundaki tescilsiz alan, 6363 ada 1, 6365 ada 1 numaralı parselin kuzeybatı kesimindeki tescilsiz alan ve 4003 ada 7 numaralı parsellerde hazırlanan UİP değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporu, Osmanyılmaz Mahallesi 4424 ada 1, 4423 ada 5 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan UİP değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı.

Tavşanlı Mahallesi 143 ada 4 numaralı parselde hazırlanan UİP değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında, Gebze 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine ilişkin değişiklik ile ilgili İmar Komisyonu raporu oy çokluğu, mahalle sınırları tanımlanması ve sayısallaştırılmasına ilişkin İmar Komisyonu raporu ise oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin teklifler bölümünde yer alan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. maddeleri de ilgili komisyonlarda görüşülmek üzere oy birliğiyle havale edildi. Gebze Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı 2 Eylül Perşembe günü saat 15.00'te yapılacak. - KOCAELİ

Gebze meclisinde gündem maddeleri karara bağlandı
Gebze meclisinde gündem maddeleri karara bağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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