Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2)- Yeniden
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Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2)- Yeniden

27.09.2020 02:59 | Son Güncelleme: 27.09.2020 03:05
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2)- Yeniden

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir palet fabrikasında yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikanın depolama alanı, idari binası ve bahçesinde bulunan çok sayıda palet küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasının depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı. Fabrikadan yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada fabrikaya gelen işçiler, fabrika bahçesinde bulunan paletleri tutuşmaması için duvardan dışarıda bulunan boş araziye çıkarmaya çalıştı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın depolama alanı, idari binası ve bahçesinde bulunan çok sayıda palet küle döndü. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışması devam ediyor.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2)- Yeniden
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2)- Yeniden
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2)- Yeniden
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2)- Yeniden
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2)- Yeniden
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2)- Yeniden
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2)- Yeniden
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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