Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 23
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Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 23

27.09.2020 01:40 | Son Güncelleme: 27.09.2020 02:41
Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 23

Son dakika haberlerine göre Gebze'de, palet fabrikasında yangın KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, palet fabrikasında yangın çıktı.

Gebze'de, palet fabrikasında yangın

 

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 

Yangın, gece yarısı Gebze ilçesindeki bir palet fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangından yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler gökyüzünü aydınlatırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 23
Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 23
Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 23
Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 23
Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 23
Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 23

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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