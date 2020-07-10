Gebze'de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Vatandaşlar caminin önünde toplanmaya başladı. Canlı Aktarıyoruz...

Gebze'de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek açıldı

Gebze Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile hizmete sunulan 'Elden Ele Gönül Çarşısı' dualarla açıldı.

Gebze'de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek açıldı
10.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:04

Gebze Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile hizmete sunulan 'Elden Ele Gönül Çarşısı' dualarla açıldı.

Gebze Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığı 'Elden Ele Gönül Çarşı' düzenlenen törenle hizmete girdi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda hizmete giren 'Elden Ele Gönü Çarşısının açılış törenine ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Engin Kılıç, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Elden Ele Gönül Çarşımızın açılış törenine hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Tevazu, samimiyet ve gayretle 'bismillah' dediğimiz belediyecilik çalışmalarımızın temelinde sosyal belediyecilik yani Gönül Belediyeciliği anlayışı bulunuyor. Milletimizi var eden, ayakta tutan ortak değerlerin belki de en önemlisi olan yardımlaşma kültürümüzü daha da geliştirmek adına Elden Ele Gönül Çarşımızı hizmete alıyoruz. Kadim kardeşlik geleneğine uygun olarak, paylaşarak büyüyecek, ihtiyaç sahibinin dar gününde yanında olacağız" dedi.

"Sıfır giyim eşyaları ağırlıklı olmak üzere siz değerli Gebzeli kardeşlerimizin bağışladığı kullanılabilir giyim eşyalarını da Mevlana Pazaryerindeki tesisimizde temizleyip, ütüleyip buradan ihtiyaç sahibine ulaştıracağız" ifadelerine yer veren Büyükgöz, "Açılışını siz değerli konuklarımızla birlikte yaptığımız Elden Ele Gönül Çarşımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden diliyor; değerli Gebzeli hemşehrilerimi de ihtiyaç fazlası kullanılabilir kıyafetlerini ulaştırarak bu gönül ve hayır birlikteliğine paydaş olmaya davet ediyorum. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın yaptırdığı duanın ardından Elden Ele Gönül Çarşı'sının kurdelesini Başkan Büyükgöz ve protokol birlikte kesti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı Sağlık
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek Ekonomi
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı Magazin
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti Dünya
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir Dünya
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?' sorusuna yanıt verdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Milan'dan ayrılmak isteyen Ibrahimovic: Konrolün bende olduğu bir kulübe gideceğim
Milan'dan ayrılmak isteyen Ibrahimovic: Konrolün bende olduğu bir kulübe gideceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Bülent Turan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Cem Yılmaz Dilan Çıtak Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Podolski Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Temmuz Sakarya Ayasofya
Şu an buradasınız: Gebze'de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 18:55:08. #1.15#
title