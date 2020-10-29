Gebze'de 51 kaçak telefon ele geçirildi
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Gebze'de 51 kaçak telefon ele geçirildi

29.10.2020 21:48 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:52
Gebze'de 51 kaçak telefon ele geçirildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iki cep telefonu dükkanında kopyalanan IMEİ numaralarıyla piyasaya sürülmek istenen 51 cep telefonu ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iki cep telefonu dükkanında kopyalanan IMEİ numaralarıyla piyasaya sürülmek istenen 51 cep telefonu ele geçirildi.  

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gebze'de bulunan iki cep telefonu dükkanında incelemede bulundu. Kaçak yollardan ülkemize getirilen cep telefonlarının IMEİ numaraları kopyalanarak piyasaya sürülmek istendiği belirlendi. Gümrük kaçağı 51 cep telefonuna el konuldu. 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 

 


Gebze'de 51 kaçak telefon ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

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