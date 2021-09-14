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Gearbox, Yeni Brothers in Arms Oyunu Geliştirdiğini Açıkladı

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Gearbox, Yeni Brothers in Arms Oyunu Geliştirdiğini Açıkladı

yeni-brothers-in-arms-oyunu-geliyor

Gearbox Software CEO'su Randy Pitchford, yeni bir Brothers in Arms oyunu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

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Gearbox Software, yeni Brothers in Arms oyunu üzerinde çalıştığını ancak resmi duyurunun oyunun çıkışına yakın bir zamanda yapılacağını açıkladı.

Borderlands serisinin arkasındaki stüdyo olan Gearbox Software'in Ceo'su Randy Pitchford, sıradaki oyun projeleri hakkında bilgi verdi. Insomniac Games'ten Ted Price'ın düzenlediği Game Maker's Notebook adlı podcast'e konuk olan Pitchford, Gearbox'ın Brothers in Arms'ın yeni oyununu geliştirdiğini fakat bu oyunu yapımı tamamlanmaya yaklaşana duyurmayacaklarını söyledi.

Bunun nedeni ise stüdyonun geçmişte Fox ve Sega işbirliği ile geliştirdiği Aliens: Colonial Marines adlı oyunun kötü bir çıkış yapması ve çok tepki çekmesi. Her iki firmanın da sabırsız olduğunu ve aceleci davrandığını ifade eden Randy Pitchford, Colonial Marines duyurusunun çok erkenden yapıldığını, aynı hatayı tekrar etmeyeceklerini ve Borderlands 3 duyurusundaki gibi bir yol izleyeceklerini belirterek, "Borderlands 3 beta aşamasına gelene kadar oyunu duyurmadım. Yeni bir Brothers in Arms oyunu üzerinde çalışıyoruz ancak oyun ortaya çıkana kadar hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu seriyi çok seven hayranlar var ve onlar [oyunun duyurusuna kadar] acı çekmek zorunda kalacaklar." dedi.

II. Dünya Savaşı temalı shooter türündeki serinin ilk oyunu 2005'te çıkan Brothers in Arms:  Road to Hill 30 idi ve bu aynı zamanda Gearbox'ın tek başına geliştirdiği ilk oyun olma özelliğini taşıyor. Stüdyo daha önceden Half-Life'ın genişleme paketleri üzerinde çalışıyordu.

İkinci oyun Brothers in Arms: Hell's Highway, 2008'de PC ve konsollar için çıktı. Bundan sonra 2014'e kadar mobil platformlarda serinin yeni oyunları çıkmaya devam etti. Yedi yıldır Brothers in Arms serisi sessizliğini koruyordu.

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