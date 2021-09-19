Gdz Elektrik, Foça'da 'Sahilim temiz dedi' - Haberler
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Gdz Elektrik, Foça'da "Sahilim temiz dedi"

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Toptaş - Haberler | Yerel

- Gdz Elektrik, Foça'da "Sahilim temiz dedi" Gdz Elektrik "Sahilim Temiz" projesini 18 Eylül Dünya Temizlik Günün'de Foça İngiliz Burnu'nda hayata geçirdi.

- Gdz Elektrik, Foça'da "Sahilim temiz dedi"

İZMİR - Gdz Elektrik "Sahilim Temiz" projesini 18 Eylül Dünya Temizlik Günün'de Foça İngiliz Burnu'nda hayata geçirdi. Gdz Elektrik gönüllü çalışanları ve Foça halkı, elbirliği ile İngiliz Burnu'nu temizledi.

400 kişiden oluşan gönüllüler, İngiliz Burnu'nda 114.000 m2'lik alanda 152 torba çöp topladı. Çevre farkındalığını artırmayı amaçlayan şirket,, sahillerde temizlik çalışmaları yaparak çevreye katkı sağlıyor. İzmir'in sahillerini temizleyeceklerini belirten Gdz Elektrik, projeyi bölge halkıyla birlikte gerçekleştirmenin çok önemli olduğunu ve çalışanlarında aileleri ile katkı sağladıklarını ifade etti.

Gdz Elektrik, Foça'da Sahilim temiz dedi

Gdz Elektrik, Foça'da Sahilim temiz dedi

Gdz Elektrik, Foça'da Sahilim temiz dedi

Gdz Elektrik, Foça'da
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