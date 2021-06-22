GDAÜ PA 8. Genel Kurul Toplantısında ülkeler arasında iş birliği vurgulandı

Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurul Toplantısı'nda ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurul Toplantısı'nda ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen GDAÜ PA 8. Genel Kurul Toplantısı'nda ülkelerin meclis başkanları konuşmalarını yapıyor.

Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir sürecin yaşandığını ifade eden Becic, "Salgın sürecinde tıbbi yardımlar konusunda Türkiye hem bize hem diğer ülkelere çok yardımda bulundu. Bundan dolayı Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ülkeler arasındaki bağı güçlendirmek için samimi adımların atılması gerektiğinin altını çizen Becic, hataları geçmişte bırakıp, geleceğe dönük çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

"Hem bölge hem küresel işler için ortak stratejiler belirledik"

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi de Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasındaki komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bölgede barış, güvenlik ve iş birliğinin büyümesi yönünde adımlar attıklarını dile getiren Caferi, "Burada hem bölge için hem de küresel işlerimiz için ortak stratejiler belirledik. Bölgenin istikrarı, sınırlarımızın güvenliği, toprak bütünlüğünün suiistimal edilmemesi konuları sürekli tehdit altında. Karma göçler tek bir devletin değil hepimizin sorumluluğu. Samimi iş birliğimiz, açık diyalogumuzla, çatışmalara bulduğumuz makul çözümlerle yeni çatışmalara mahal vermeden ilerleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Arnavutluk Meclis Başkanvekili Vasilika Hysi ile Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek milletvekilleri katıldı. Ayrıca Sırbistan, Slovenya ile Yunanistan'dan da bazı milletvekilleri toplantıya çevrim içi olarak eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun