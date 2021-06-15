Gazze'ye "Malatyalılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi" inşa edilecek
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Gazze'ye "Malatyalılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi" inşa edilecek

Gazze'ye 'Malatyalılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi' inşa edilecek
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Filistin'in Gazze kentine, Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak.

Filistin'in Gazze kentine, Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak.

Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca Soykan Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasını okuyan Hüseyin Söylemez, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırısıyla başlayan olaylarda 11 günde 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 kişinin şehit edildiğini söyledi.

Saldırılarda en az 75 bin kişi yerinden olduğunu ve 1800 konut tamamen yıkıldığını aktaran Söylemez, platform olarak Filistin davasını unutturmamak ve yaraları sarmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirtti.

Gazze'de binlerce evin harap olması nedeniyle buraya Malatyalılar Apartmanı'nın inşa edilmesi ile ilgili düşüncelerini İHH aracılığıyla Filistin yönetimiyle paylaştıklarını ancak bölgede fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine ihtiyaç duyulduğunun söylendiğini aktaran Söylemez, bölgenin ihtiyacına cevap verebilecek Malatyalılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini inşa etmeye karar verdiklerini kaydetti.

Projesi hazır olan ve yapımına kısa sürede başlanacak merkezin 1930 metrekare kapalı, 350 metrekare açık alana sahip olacağını dile getiren Söylemez, "Belirtilen proje ile ilgili nakdi destekler için kullanacağımız hesap numaraları daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır. Önümüzdeki süreçte söz konusu projenin gelişimi ve diğer çalışmalarımızı sizlerle sürekli paylaşacağımızı ve desteğinize talip olduğumuzu belirtirken, sabrın vazgeçmek olmadığını, yıllar sürse bile eylem planlarımızı diri tutmak olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda tüm Malatyalıların maddi-manevi desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından İsrail'in Gazze saldırısında yaralanan Filistinlilerin fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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