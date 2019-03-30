Gazze Sınırında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti- Gazze Sınırında Ölen Filistinlilerin Sayısı 2'ye...
- Gazze sınırında bir kişi daha hayatını kaybetti Gazze sınırında ölen Filistinlilerin sayısı 2'ye yükseldiGAZZE - Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu gösterilerinde ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
- Gazze sınırında bir kişi daha hayatını kaybetti
Gazze sınırında ölen Filistinlilerin sayısı 2'ye yükseldi
GAZZE - Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu gösterilerinde ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Filistinlilerin - Gazze İsrail sınırında İsrail işgaline karşı devam ettikleri barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu bugün yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin sağlık bakanlığı sözcüsü Eşref el- Kudra ölen ikinci kişinin kimliğini Adham Nidal İmara olarak açıklarken en az 100 kişinin de yaralandığını aktardı. Kudra bununla birlikte yaralıların arasında 26 çocuk ve 8 kadın olduğunu belirtti.
Kudra sabah saatlerinde de 'Muhammed Cihad Cevdet Saad' isimli bir gencin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.