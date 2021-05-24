Gazze'den, İsrail'in saldırılarında zarar gören çalışanların tazmin edilmesi için fon oluşturulması çağrısı

Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığı, İsrail'in son saldırılarında zarar gören binlerce çalışanın tazmin edilmesi için bir fon oluşturulması çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığı, İsrail'in son saldırılarında zarar gören binlerce çalışanın tazmin edilmesi için bir fon oluşturulması çağrısında bulundu.

Bakanlık Vekili İhab el-Gusayn, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, ekonomi ve çeşitli sektörleri vuran son saldırıların tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu belirtti.

Gusayn, bazı sanayi ve ticaret merkezi ile işletmelerin yıkıldığını, bu işyerlerinde çalışanların yaklaşık yüzde 90'ının ekmeğini kaybettiğini ifade ederek, "Binlerce işçi, son saldırılarda yıkılan fabrika ve işletmeler nedeniyle tek geçim kaynağını kaybetti. Bu çalışanların tazmin edilmesi için bir fon oluşturulmalı." dedi.

İsrail'in sistematik saldırıları neticesinde işlerini kaybeden çalışanlara acilen destek olunması çağrısı yapan Gusayn, İsrail'in sivil çalışma sektörlerine yönelik saldırılarıyla ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istedi.

Gusayn, İsrail'in saldırılarında Gazze'deki Çalışma Bakanlığı binasının tamamen yıkıldığını hatırlatarak, bu durumun işsiz kalan on binlerce işçi ve işverene sunulacak hizmetleri olumsuz etkilediğini ve bakanlık binasının bir an önce imar edilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistin hükümetine bağlı basın ofisinin verilerine göre, Gazze'de ekonomi sektöründeki maddi kayıp yaklaşık 40 milyon dolara ulaştı.

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in son Gazze saldırılarında 525 işletmenin yıkıldığını veya zarar gördüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha