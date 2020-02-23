Gazze'den İsrail'e 20 roket atıldı

23.02.2020 20:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:25

Filistinli direniş grupları, İsrail'in güneyine 20 roket attı.



Filistinli direniş grupları, Gazze'nin doğu sınırında İsrail güçlerinin bir Filistinliyi öldürülmesine misilleme olarak İsrail'in güneyine 20 roket attı. Roketler nedeniyle İsrail'in güneyindeki bölgelerde sirenlerin çalındığı öğrenildi.



İsrail güçleri bu sabah Gazze'nin doğu sınırında bir Filistinliyi öldürmüş, 2 Filistinliyi de yaralamıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA