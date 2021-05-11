Gazze'deki İsrail saldırılarında 24 Filistinli öldü
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Gazze'deki İsrail saldırılarında 24 Filistinli öldü

Gazze'deki İsrail saldırılarında 24 Filistinli öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'ye yükseldi.

Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilme kararı ve İsrail'in Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılmasıni engellmesiyle başlayan şiddet olayları devam ediyor. İsrail güçlerinin Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları sürerken, Hamas dün açıklama yaparak İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Tepesi ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçeceklerini bildirmişti. Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçmişti. İsrail, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde de tüm sığınaklar halka açıldı. İsrail, Hamas'ın saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları başlattı.

Dün gece başlayan ve sabaha karşı devam eden İsrail saldırılarında, yaşlı bir kadın ve engelli oğlu dahil olmak 4 Filistinli hayatını kaybetmesiyle Gazze Şeridi'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. İsrail saldırısının ardından ambulanslar ve sivil savunma ekipleri hedeflenen bölgeye sevk edildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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