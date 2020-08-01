Gazze'de "Kaldırımda Sinema" etkinliği Gazze'de onlarca Filistinli, Kurban Bayramı münasebetiyle sahil kenarına kurulan dev ekranlarda sinema keyfi yaşadı.

Gazze'de onlarca Filistinli, Kurban Bayramı münasebetiyle sahil kenarına kurulan dev ekranlarda sinema keyfi yaşadı.

Gazze'deki Kültür Bakanlığının, Seva Kültür Ekibi'nin katkılarıyla düzenlediği "Kaldırımda Sinema" etkinliği bayramın ikinci gününde de devam etti. Gazze halkına mutlu anlar yaşatmayı hedefleyen etkinliğe Filistinliler büyük ilgi gösterdi.

Seva Kültür Ekibi üyelerinden Hasan Sadeddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında toplumun her kesimine hitap eden sinema filmlerini göstermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sadeddin, Gazze'nin bütün bölgelerinde özellikle de halkın toplandığı alanlarda 5 gün boyunca film gösteriminde bulunacaklarını dile getirdi.

Gazze'de, sahil şeridi ve küçük bazı parkların dışında çok az sayıda eğlence mekanı bulunuyor, bu alanlar da tatil ve bayram günlerinde halkın akınına uğruyor.

Kaynak: AA