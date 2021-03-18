Gazze'de 4 takımın yarıştığı ampute futbol turnuvasında "Filistin El-Cezire Kulübü" şampiyon oldu

Gazze Şeridi'nde düzenlenen ampute futbol turnuvasında şampiyonluk yarışını "Filistin El-Cezire Kulübü" kazandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sponsorluğu ile Filistin Ampute Futbol Federasyonu himayesinde düzenlenen turnuvada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu uzvunu kaybeden futbolcuların da forma giydiği 4 takım mücadele verdi.

Gazze'deki "Filistin" stadyumunda gerçekleştirilen turnuvada, "Filistin El-Cezire Kulübü" birinci oldu.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi Basın Sözcüsü Hişam Muhanna, turnuvada Gazze'ye yönelik saldırılarda bacaklarını kaybeden gençlerin yarıştığına dikkati çekti.

Bu turnuvanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalara ara verilmesinden aylar sonra yapıldığına işaret eden Muhanna, futbolcuların büyük bir kararlılıkla geri dönmesinden mutluluk duyduklarını aktardı.

Muhanna, bu turnuvanın amacının ampute olan kişileri topluma kazandırmak olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde keskin nişancılar tarafından onlarca Filistinli bacağını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha