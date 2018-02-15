Gazişehir Gaziantep'in Genç Oyuncusuna Milli Davet

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan, Türkiye U-18 Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Kulübün alt yapısında yetişen ve bu sezon profesyonel sözleşme imzalayan 1.96 cm boyundaki Mustafa Burak, U-18 Milli Takımının Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna çağrıldı. 23 Ağustos 2000 doğumlu olan genç kaleci, böylece ay-yıldızlı takımın bayrağını ilk kez göğsünde taşıyacak. Konuyla ilgili olarak Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, genç futbolcu tebrik edilerek, Bozan'ın Milli Takım kalesini uzun yıllar başarıyla koruması dilendi.

Öte yandan, U-18 Milli Takımı, Antalya'nın Belek ilçesinde 18 Şubat 2018 Pazar günü saat 20.00'de bir araya gelecek. Milli Takım, Rusya U18 Milli Takımı ile 21 ve 23 Şubat tarihlerinde Suşesi Spor Kompleksinde iki hazırlık maçı oynayacak. - GAZİANTEP