Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan kamyonette uyuşturucu bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan kamyonette uyuşturucu bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Güney Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığınca yol uygula noktasında şüpheli görülen R.K'nin kullandığı kamyonet durduruldu.

Kamyonette kokuya duyarlı "dedektör köpek" ile yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 21 mermi, 1 yivsiz tüfek, 23 tüfek fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli R.K gözaltına alındı.

Ayrıca şüpheliye, ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 944 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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