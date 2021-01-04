Gazipaşa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
04.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:20
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde M. F. K.'nin (15) kullandığı 07 UV 770 plakalı motosiklet ile Kemal S. yönetimindeki 07 N 1862 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur