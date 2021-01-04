Gazipaşa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Gazipaşa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

04.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:20
Gazipaşa'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde M. F. K.'nin (15) kullandığı 07 UV 770 plakalı motosiklet ile Kemal S. yönetimindeki 07 N 1862 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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