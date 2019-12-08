Gazipaşa'da 3 otomobil kundaklandı
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Gazipaşa'da 3 otomobil kundaklandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde farklı mahallelerdeki 3 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

08.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:57
Gazipaşa'da 3 otomobil kundaklandı

ANTALYA'nın ilçesinde farklı mahallelerdeki 3 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Gazi Mahallesi'nde Hasan Kaya'ya ait 07 UG 267 plakalı, İstiklal Mahallesi'nde Rasim Ergin'e ait 07 HLL 80 plakalı ve 'nde 'a ait 07 UZ 281 plakalı otomobiller, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Araçların alev aldığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verdi. İhbar üzerine adreslere sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale edip söndürdü. 

Polis, kullanılmaz hale gelen araçları kundaklayan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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