Gaziosmanpaşalı sporculardan milli formayla 2 madalya

24.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:31

Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcuları Zeynep Akdeniz ve Hasan Berkay Günbaz, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda bir gümüş ve bir bronz madalyayla ülkemizi gururlandırdı.



Dünya ve Avrupa Gençler Badminton Turnuvasına puan veren "Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası" Türkiye'nin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye Badminton Federasyonu'nun Keçiören'deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya 13 ülkeden 242 sporcu katıldı. Turnuvada sporcular 5 kategoride madalya mücadelesi verdi. Badminton Türk Milli Takımı kazandığı 2 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile önemli başarıya imza attı.



Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü, Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi 10 milli sporcu ile temsil etti. Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcusu Zeynep Akdeniz Tek Bayanlar kategorisinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Hasan Berkay Günbaz ise Nurullah Saraç ile birlikte mücadele ettiği Çift Erkekler kategorisinde üçüncü oldu. Kürsüde yer alarak İstiklal Marşı'mızı okutan sporcular büyük gurur yaşattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA