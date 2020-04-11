GAZİOSMANPAŞA MEYDANI'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİYE CEZA KESİLDİ
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GAZİOSMANPAŞA MEYDANI'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİYE CEZA KESİLDİ

"Fırından ekmek aldım"Cemil ÖZDEMİR/ GAZİOSMANPAŞA'da sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıkanlara ceza kesildi.

11.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:40
GAZİOSMANPAŞA MEYDANI'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİYE CEZA KESİLDİ

"Fırından ekmek aldım"

Cemil ÖZDEMİR/ GAZİOSMANPAŞA'da sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıkanlara ceza kesildi.

Dün gece 00.00'dan itibaren getirilen sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da polis denetimleri başladı. Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayan çok sayıda kişiye ceza yazdı.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Halit Paşa Caddesi'nde yapılan uygulamada yasağa uymayan bir vatandaşa 389 lira ceza kesilirken, üzerinde kimlik taşımadığı için polis merkezine götürüldü. Sokağa çıkma yasağına uymayan kişi "Sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyordum. Evde otururken pencereyi açtığımda sokaktaki canlıları görmemezlikten gelemem. Fırından ekmek aldım. Gördüğüm sokak hayvanlarına veriyordum." dedi

Belediyeye ait fırınlardan ekmek almaya gelenlere de ceza yazıldı. Ekmek almaya gelen bir vatandaş ise sokağa çıkma yasağından haberinin olmadığını söyledi.

GAZİOSMANPAŞA MEYDANI'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Kaynak: DHA

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