Gaziosmanpaşa en güzel çiçekli balkonunu seçiyor
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Gaziosmanpaşa en güzel çiçekli balkonunu seçiyor

Gaziosmanpaşa en güzel çiçekli balkonunu seçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması'na başvurular başladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması'na başvurular başladı. En güzel çiçekli balkonların ödüllendirileceği yarışmaya son başvuru tarihi 31 Mayıs 2021.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, çevre bilincini artırmak, vatandaşı balkonda çiçek yetiştiriciliğine teşvik etmek ve başarılı örnekleri ödüllendirmek adına 3. Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması düzenliyor. Yarışma kapsamında pandemi sürecinde evde kalan vatandaşların süslediği rengarenk balkonlar, ödül için rekabete girecek. Profesyonel jüri üyeleri, 9 farklı kriterde değerlendirmelerde bulanarak, ilçenin en güzel çiçekli balkonunu seçecek.

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, süsledikleri balkonlarının 5 farklı açıdan 1024*768 piksel JPEG formatında fotoğrafını çekerek isim, soy isim, adres ve telefon numarası bilgileri ile enguzelbalkon@gaziosmanpasa.bel.tr e-posta adresine gönderebilir. Katılım için Gaziosmanpaşa ilçe sınırları içerisinde ikamet etme şartı aranıyor. Başvuruların tamamının internet üzerinden alınacağı yarışmada son başvuru tarihi 31 Mayıs 2021.

En güzel balkonlar ödüllendirilecek

Yarışmada jürinin değerlendirmeleriyle seçilen en güzel balkonun sahibine Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye de çeyrek altın ödülü verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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