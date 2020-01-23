Gaziosmanpaşa'da yangın (3) - İtfaiyenin camdan tahliye etmesi
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Gaziosmanpaşa'da yangın (3) - İtfaiyenin camdan tahliye etmesi

Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi.

23.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:34
Gaziosmanpaşa'da yangın (3) - İtfaiyenin camdan tahliye etmesi

Pazariçi Mahallesi 'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi. ekiplerince tahliye edilen vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gaziosmanpaşa'da yangın (3) - İtfaiyenin camdan tahliye etmesi
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