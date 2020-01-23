Gaziosmanpaşa'da yangın (3) - İtfaiyenin camdan tahliye etmesi
Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi.
23.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:34
Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince tahliye edilen vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kaynak: AA