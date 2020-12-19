Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da taklit ürün operasyonu
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Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da taklit ürün operasyonu

19.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:21
Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da taklit ürün operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Alper KORKMAZ / Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda, 13 bin 37 çift ayakkabı, 198 bin 820 adet yarı mamül ve aksesuar ile 4 bin 560 metre şerit etiket olmak üzere, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olan taklit ürün ele geçirdi.

Alper KORKMAZ/ Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda, 13 bin 37 çift ayakkabı, 198 bin 820 adet yarı mamül ve aksesuar ile 4 bin 560 metre şerit etiket olmak üzere, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olan taklit ürün ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'daki işyerinde  taklit ürün üretimi ve satışı yapıldığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipleri taklit olduğu tespit edilen 13 bin 37 çift ayakkabı, 198 bin 820 adet yarı mamül ve aksesuar ile 4 bin 560 metre şerit etiket olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olan taklit ürün ele geçirdi. Operasyonda adreste taklit ürün satışı yapan kişiye, "6769 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.


Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da taklit ürün operasyonu
Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da taklit ürün operasyonu
Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da taklit ürün operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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