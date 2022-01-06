Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığı yapan iki kişi yakalandı - Haberler
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Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığı yapan iki kişi yakalandı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığına ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığına ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte altın dolandırıcılığı suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 Ocak'ta Bağlarbaşı Mahallesi'nde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı.

Şüphelilerden N.K., bir kuyumcuya 2 bin lira karşılığında sahte altını satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişiyi sahte altın satmak üzere 150 lira karşılığında yönlendirdiği belirlenen B.E. de aynı gün yakalanırken, yapılan üst aramasında 6 sahte altın ile dolandırıcılık sonucu elde edildiği değerlendirilen 8 bin 370 lira ele geçirildi.

Yapılan çalışmada, aynı yöntemle iki kuyumcuyu mağdur ettiği belirlenen şüpheliler, "dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığı yapan iki kişi yakalandı

Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığı yapan iki kişi yakalandı

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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