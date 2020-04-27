Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı Koronavirüsle mücadele amacıyla ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı dün gece sona erdi. Yasağın ardından Gaziosmanpaşa'da kurulan bir pazara akın eden vatandaşlar, adım atacak yer kalmayınca sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler gereğince 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı, dün gece yarısı sona erdi. Bu sabah itibari ile yasağın bitmesini fırsat bilen vatandaşlar, kendilerini dışarıya attı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da kurulan bir semt pazarında çekilen görüntüler ise endişe yaratacak cinsten. Pazardaki vatandaşlar adım atacak yer bulamazken, sosyal mesafe kurallarını da kimsenin uygulamadığı görüldü.

SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR

Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, Yenimahalle'de kurulan bir semt pazarına akın etti. Pazarda daha önceki günlere göre, büyük yoğunluk oluştu. Vatandaşlar pazar alanını doldurdu, adeta adım atacak yer kalmadı. Hemen hemen birçok kişi maske takarken, koronavirüs önlemleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

İşte, pazardaki kalabalığın görüntüleri:

Kaynak: DHA