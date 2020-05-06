Gaziosmanpaşa'da parklar 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlıyor
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Gaziosmanpaşa'da parklar 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlıyor

Gaziosmanpaşa'da parklar 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlıyor
06.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:43

Gaziosmanpaşa Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasına ara verecek olan yaşlılar için parkları dezenfekte etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasına ara verecek olan yaşlılar için parkları dezenfekte etti. Oturulan banklardan spor aletlerine kadar parkın her köşesi temizlenip dezenfekte edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1,5 aydır evden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlara, sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve yürüme mesafesiyle tedbirli olarak dışarı çıkabilme imkanı getirdiğini açıklamıştı. Bunun ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi ilk olarak 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası saatleri arasında gerçekleştirilecek uygulama öncesi parkları steril hale getirmek için çalışma başlattı. Çalışma ilk olarak 23 Nisan parkından başladı. Oturulan banklardan spor aletlerine kadar parkın her köşesi temizlenip dezenfekte edildi.

"Gönül rahatlığıyla parklara çıkabilmeleri için çalışıyoruz"

Çalışmaları titizlikle yürüten Gaziosmanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ekrem Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat neticesinde Pazar günü 11.00 ile 15.00 arasında 65 yaş üstü, yaşlılarımız, duayenlerimiz bizim için en değerli olan insanlarımızın dışarı çıkıp spor yapmaları için bizde parklarımızdaki yürüyüş yollarında çalışmalar yaptık. Spor aletlerinin olduğu yerlerde çocuklar için oyun gruplarında oynayacakları yerlerdeki virüse karşı mücadelemizi dezenfekte çalışmalarımızı titiz ve itinalı bir şekilde onların gönül rahatlığıyla parklara çıkabilmeleri için çalışıyoruz. Şu anda çalışmalarımız bu yönde devam ediyor, parklarımızın tamamında bunu yapıyoruz. Buradan yaşlılarımıza bir şey söyleyeyim; bütün parklarımızda banklar yok bankları mesafeyi korumak için kaldırdık. O yüzden parklarda bankları aramasınlar spor yapsınlar yürüsünler virüssüz güzel günler diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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