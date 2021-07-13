İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 2 YARALI
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İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 2 YARALI

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Buğra AKAY / İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da gece saatlerinde motosiklet ile aynı yönde giden otomobil çarpıştı.

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde motosiklet ile aynı yönde giden otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa sapağından Ertuğrul Gazi Caddesi'ne giren Yusuf Demirbaş'ın kullandığı 34 DED 233 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Ferhat Koç'un kullandığı 41 H 9758 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücü Demirbaş ve motosikletin üzerinde bulunan Bekir Becel yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan sürücü Yusuf Demirbaş ile Bekir Becel'in tedavileri sürüyor. İtfaiye ekipleri kaza yapan araçta bir süre inceleme yaparken polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Ayrıca kazanın meydana geldiği caddede dün akşam da bir kazanın yaşandığı, kazanın meydana geldiği caddenin ise karanlık olduğu görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 2 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 2 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 2 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 2 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 2 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 2 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 2 YARALI
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 2 YARALI - Haberler
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