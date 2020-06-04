Gaziosmanpaşa'da maskeli hırsızların büfe soygunu kamerada
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Gaziosmanpaşa'da maskeli hırsızların büfe soygunu kamerada

Gaziosmanpaşa'da maskeli 4 hırsız, girdikleri büfeyi soydu.

Gaziosmanpaşa'da maskeli hırsızların büfe soygunu kamerada
04.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:05

Gaziosmanpaşa'da maskeli 4 hırsız, girdikleri büfeyi soydu. Büfeden yaklaşık 25 bin liralık tekel ürünü çalan hırsızlar kameralara yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir büfede geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Hafif ticari bir araçla saat 06.00 sıralarında gelen maskeli 4 kişi büfenin kepenklerini kırdı. İçeriye giren 3 hırsız raflarda bulunan yaklaşık 25 bin lira değerindeki tekel ürünlerini geldikleri araca doldurdu. Hırsızları fark eden bir vatandaş dükkan sahibi Murat Güçlü ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin aracını gören hırsızlar bir hışımla büfeden çıkarak kaçtı. Hırsızların arkasından koşup havaya 3 el ateş eden polis araçla kaçan şahısları yakalayamadı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin önünü kesmek için araçla yola çıktı ancak hırsızlar gözden kayboldu. Hırsızları yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

"POLİSLE GÖZ GÖZE GELDİKLERİ ANDA KAÇIYORLAR"

Hırsızların hedefi olan büfenin sahibi Murat Güçlü, "18 yıllık esnafım burada. Cuma günü sabah 06.00'da araçla 4 tane maskeli şahıs gelip dükkanın kepenklerini kırarak içeri girip yaklaşık 25 bin lira değerindeki tekel ürününü alıyorlar. Polis geliyor, polisle göz göze geldikleri anda kaçıyorlar. Aldıkları malları da götürüyorlar. Polis havaya 3 defa ateş ediyor. Karşı komşum görmüş. Çekinip müdahale edemedi kendisine bir şey olur diye. Bizi ve polisi aramış. Biz gelene kadar olay olmuştu zaten" dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları büfenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 4 maskeli şahsın bir araçla büfenin önüne geldikten sonra kepenkleri kırarak içeri girdikleri görülüyor. İçeriye giren 3 maskeli şahıs raflardaki tekel ürünlerini araca dolduruyor. Dışarı çıktığı anda polis arabasını gören şahsın içerideki 2 kişiye haber vermesiyle hırsızlar apar topar olay yerinden kaçıyor. Görüntülerde polis ekiplerinin hırsızların arkasından gittiği de görülüyor.

(Serdar Ünal/İHA)

Kaynak: İHA

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