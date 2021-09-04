Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCUYA GİREN SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCUYA GİREN SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: *Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildiği anlar kamerada.

*Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildiği anlar kamerada.

Haber - Kamera: Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA) GAZİOSMANPAŞA'da kuyumcuya giren silahlı soyguncu çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli polise teslim edilirken, çalışanlar, şüpheliyi etkisiz hale getirip, darbettiği anlar kameralara yansıdı.

Olay sabah saatlerinde İmam Hatip Lisesi Caddesi'nde bulunan kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre, elinde silah olan bir kişi kuyumcuya girdi. Kuyumcu çalışanları ise şüpheliye direndi. Şüpheli ile çalışanlar arasında arbede çıktı. Bu sırada Kuyumcu sahibi Şeref Turan, şüphelinin üzerine hamle yaparak onu etkisiz hale getirdi. Şüpheli bir süre darbedildi. Durum polis haber verildi. Dükkan önüne çıkarılan şüpheli, polise teslim edildi. Çıkan arbedede 2 çalışan da yaralandı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Soygun girişimi ve yaşanan arbede saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin elinde silahla içeri girmesi ve etkisiz hale getirilmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise dışarıya çıkarılan şüpheli polise teslim edildi.

"SİLAHI ALDIM DUVARA DOĞRU İTTİM"

Kuyumcu sahibi Şeref Turan, "İçeri biri geldi. Silah doğrulttu bize. Silah doğrultunca, ben silahını aldım duvara doğru ittim. Daha sonra üzerime doğru çekmeye başladım. Diğer arkadaşlar da onun üzerine çullandı. Biraz boğuştuk, yakaladık onu. Kaçmaya çalıştı izin vermedik. Ondan sonra emniyet mensupları geldi, götürdüler. Çalışanımız ve kardeşim yaralandı. Şu anda hastanedeler." dedi.

Arbedede koluna cam girdiği için yaralanan Enes Turan ise, "İçeride bir arbede yaşandı. Benim koluma cam parçası geldi. Ondan dolayı yaralandım." diye konuştu.

Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCUYA GİREN SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI
Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCUYA GİREN SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI
Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCUYA GİREN SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI
Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCUYA GİREN SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI
Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCUYA GİREN SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI
Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCUYA GİREN SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI
Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCUYA GİREN SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI
Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCUYA GİREN SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI
Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCUYA GİREN SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI
Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCUYA GİREN SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Cristiano Alper Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCUYA GİREN SİLAHLI SOYGUNCU SERT KAYAYA ÇARPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 13:40:47. #1.16#

title